Zeppieri saluta Wimbledon, sconfitto in 5 set

Peccato per il tennista pontino Giulio Zeppieri che, dopo aver centrato la prima qualificazione della carriera nel torneo di Wimbledon è uscito al primo turno contro il giapponese Mochizuki al termine di una partita lunga e tirata, giocata addirittura su due giorni.

Il match, infatti, è iniziato nel tardo pomeriggio di lunedì con uno Zeppieri in gran spolvero che si era portato sul 2-0 chiudendo i primi due set sul punteggio di 6-2 6-3. Poi, l’inversione di tendenza. L’avversario ha iniziato a prendere le misure del campo e il ritmo di gioco imponendosi per 3-6 e 6-7 completando il recupero.





A quel punto, anche a causa del buio, il match è stato sospeso per essere ripreso all’indomani, dove, si è disputato il quinto e decisivo set chiuso in favore del giapponese per 5-7.