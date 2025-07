Ondate di calore, ma all’interno possibili temporali

Il caldo africano non molla la presa, oggi e domani ancora da bollino rosso per ondate di calore in territorio pontino e praticamente in quasi tutta la Regione Lazio.

Si iniziano a vedere, però, i primi segni di cedimento di questa alta pressione che sta mettendo in ginocchio non solo il nostro territorio, ma anche tutta l’Europa.





Già ieri, nei territori interni del Lazio il pomeriggio si è caratterizzato per un’allerta meteo di tipo gialla per possibili temporali e non è escluso che allerte flash potrebbero palesarsi anche in questi giorni.

Il picco del gran caldo dovrebbe comunque essere superato, mentre si attende per comprendere se, come previsto, già dal week end o da inizio della prossima settimana, il meteo possa cambiare con possibile maltempo anche nelle nostre zone.