Incendio al Comune di Aprilia: fiamme e paura in pieno centro

Una densa colonna di fumo nero ha oscurato il cielo sopra piazza dei Bersaglieri questa mattina, quando un incendio è divampato all’interno di uno degli edifici comunali, sede di numerosi uffici e dell’archivio cartaceo del Municipio. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero propagate rapidamente da un’area adibita a deposito, coinvolgendo anche il parcheggio riservato ai dipendenti.

L’allarme è scattato dopo le 11. Sul posto sono intervenute tempestivamente tre squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da Carabinieri, Polizia Locale e Polizia di Stato, che hanno provveduto all’evacuazione dell’edificio e alla messa in sicurezza dell’area. La viabilità è stata temporaneamente deviata per consentire le operazioni di soccorso.





Il fumo, visibile anche a chilometri di distanza, ha generato apprensione tra i residenti e i lavoratori della zona. Fortunatamente, al momento non si registrano feriti, ma resta alta la preoccupazione per i danni materiali, in particolare per i documenti conservati nell’archivio comunale.

Le cause del rogo restano ancora da chiarire. Le autorità stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’incendio. Non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dolosa, anche se al momento non ci sono elementi concreti in tal senso.

L’episodio arriva in un momento già critico per l’amministrazione apriliana, commissariata nei mesi scorsi a seguito dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.