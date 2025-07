Litiga col coinquilino e lo minaccia con un coltello: denunciato

Nel corso della nottata a San Felice Circeo, all’esito di un intervento su richiesta del 112, i carabinieri della Stazione locale e i colleghi dell’aliquota radiomobile di Terracina hanno denunciato uno straniero di 25 anni, già noto alle forze di polizia, per i reati di minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere.

In particolare, nella tarda serata di martedì, poco dopo le 23, i carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione di una lite in atto tra due cittadini extracomunitari. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno riscontrato la presenza di due persone che però negavano di aver litigato. Tuttavia, da una ricostruzione preliminarmente condotta gli operanti hanno appurato che i due avevano iniziato a litigare all’interno di un’abitazione da loro occupata, proseguendo poi in strada.





Più approfonditi accertamenti hanno permesso di apprendere come l’indagato, durante la contesa, avesse minacciato il proprio connazionale mediante l’utilizzo di un coltello, che nel corso di mirata ricerca è stato ritrovato e sottoposto a sequestro. All’ esito di specifiche verifiche, i due sono risultati entrambi regolari sul territorio nazionale.