Litiga coi vicini, poi aggredisce i poliziotti: un arresto a Terracina

Nella giornata di martedì la polizia di Terracina ha tratto in arresto un 62enne del posto ma residente a Roma, resosi responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ai danni dei poliziotti intervenuti per sedare una lite di vicinato.

In particolare, la squadra volante del Commissariato era intervenuta a seguito della segnalazione pervenuta da un uomo, che richiedeva l’intervento della pattuglia in quanto lui e altri due soggetti stavano ricevendo minacce da parte del 62enne, che brandendo un bastone gli impediva di passare in un tratto di confine tra due terreni.





Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato l’uomo con ancora in mano il bastone ed in forte stato di agitazione. “Quest’ultimo più volte ha rifiutato di declinare le generalità richiedendo, tra l’altro, l’intervento del personale dell’Arma dei carabinieri, ma rifiutandosi anche al loro arrivo”, ricostruisce la Questura di Latina. “L’uomo poi d’improvviso ha iniziato a correre tentando di scappare, inseguito dagli agenti. Durante la fuga uno dei poliziotti è stato spintonato cadendo a terra e l’altro è stato colpito dall’uomo con un pugno fino a che i due agenti sono riusciti bloccarlo e ad assicurarlo con le manette di sicurezza portandolo in Commissariato”.

Per entrambi gli operatori, a causa delle lesioni subite, è stato necessario il soccorso dei sanitari. Alla luce dei fatti accaduti, il responsabile è stato quindi dichiarato in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e su disposizione del pubblico ministero: è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo in programma oggi, 2 luglio.