Fondi, in escandescenze durante i controlli al bar: dopo l’arresto scatta il Daspo urbano

Daspo urbano, per un 31enne residente a Fondi che nei giorni scorsi era stato arrestato dai poliziotti del Commissariato locale con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e di minacce ai danni degli stessi agenti, impegnati in un controllo.

“Gli agenti erano intenti ad effettuare controlli amministrativi all’interno di alcuni locali aperti al pubblico di Fondi, quando si sono avvicinati al giovane per richiedere l’esibizione dei documenti identificativi”, ricostruisce la Questura di Latina. “Quest’ultimo si è immediatamente irrigidito davanti alla richiesta degli operatori, iniziando ad invocare l’esistenza di presunti abusi, riferendosi alle normali e consuete attività di controllo poste in essere dagli agenti”.





“L’atteggiamento inopportuno dell’uomo, che in più riprese ha proferito velate minacce ai poliziotti, unitamente alle difficoltà relative all’accertamento dei dati identificativi, ha portato gli agenti a condurlo presso gli uffici del Commissariato ma il giovane, una volta salito in macchina, ha iniziato a colpire con forza i vetri della volante, senza provocare danni. Arrivato in Commissariato, la situazione è degenerata, in quanto l’uomo ha iniziato a proferire vere e proprie minacce nei confronti degli agenti presenti, circostanza per la quale è stato dichiarato in arresto”.

A seguito di tali fatti, nella giornata di lunedì il questore Fausto Vinci ha quindi disposto nei suoi confronti l’applicazione del Daspo urbano, “tenuto conto della pericolosità delle condotte poste in essere in ambienti della movida”.

“La misura applicata, è il frutto dell’attività di monitoraggio dei fenomeni violenti commessi nei luoghi di aggregazione e della movida e del rinnovato impulso della Questura di Latina verso l’attivazione di strumenti di prevenzione che, in parallelo alle consuete attività di polizia giudiziaria, mirano a creare un effetto di deterrenza, soprattutto con riferimento ai più giovani, troppo spesso coinvolti in fenomeni di violenza urbana”.