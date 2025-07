Bomba esplode in strada ad Aprilia, un ferito. FdI: “Lo Stato c’è”

Aprilia continua a vivere nel terrore. Nella notte tra lunedì e martedì è esplosa una bomba in strada che ha ferito lievemente una persona, poi trasferita presso l’ospedale cittadino, lasciato un piccolo cratere nell’asfalto e danneggiato almeno tre automobili parcheggiate, oltre che la facciata di uno stabile.

Un episodio tutto da inquadrare avvenuto intorno all’una, svegliando di soprassalto decine di residenti. E’ accaduto in via Ugo La Malfa, un’area contraddistinta da case popolari. Indagano gli agenti del Commissariato apriliano, dopo l’allarme al lavoro con i colleghi della squadra mobile e della scientifica di Latina.





Nel frattempo, interviene la politica: “L’esplosione avvenuta in via Ugo La Malfa ad Aprilia è un atto criminale di una gravità inaudita. Un episodio che colpisce al cuore la sicurezza e la serenità dei cittadini, e che richiama le istituzioni a una risposta netta e senza tentennamenti”, commenta il senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. “Chi tenta di seminare paura troverà davanti a sé un muro fatto di legalità, giustizia e presenza dello Stato. Non ci sarà alcuno spazio per ambiguità, né alcuna tolleranza per chi tenta di far tornare indietro il nostro territorio”.

“Fratelli d’Italia è e sarà in prima linea in questa battaglia. Come parlamentare di questo territorio e coordinatore provinciale, ribadisco il massimo impegno per garantire sicurezza e legalità. E non siamo soli”, dice Calandrini. “Domani pomeriggio ad Aprilia, sarà con noi il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, una figura di assoluto valore nella lotta alla criminalità organizzata. La sua presenza sul territorio è il segno concreto dell’attenzione e dell’impegno dello Stato. L’apertura del nuovo Commissariato è una prima risposta, forte e concreta. Ma è solo l’inizio. Aprilia non sarà lasciata sola. E noi continueremo a batterci, senza esitazioni”.