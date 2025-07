Viola il divieto di avvicinamento e viene arrestato

I Carabinieri di Aprilia hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 56 anni del luogo, già noto alle Forze di polizia, per i reati di violazione del divieto di allontanamento dalla casa familiare e di avvicinamento alla persona offesa.

Nello specifico, i Carabinieri, durante un servizio perlustrativo nell’ambito del territorio di competenza, e più nello specifico di vigilanza agli obiettivi sensibili presenti sul territorio, hanno notato la presenza dell’indagato all’interno di un’autovettura che era parcheggiata nei pressi dell’abitazione della ex compagna, una donna di 46 anni, che aveva sporto querela nei suoi confronti, lo scorso 28 giugno, per il reato di maltrattamenti in famiglia. Per tale motivo l’uomo era stato allontanato dalla predetta abitazione su provvedimento urgente dell’Autorità Giudiziaria di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da questa frequentati. Pertanto, l’uomo è stato arrestato.





L’indagato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.