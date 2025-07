Lazio rovente, bollino rosso per ondate di calore

Non si arresta la morsa del caldo che sta colpendo tutta l’Italia e soprattutto le regioni del centro in questi giorni.

La Regione Lazio nella giornata di ieri ha messo in guardia i cittadini che sia la giornata di oggi che quella di domani sono sicuramente da “bollino rosso” per quanto riguarda le ondate di calore.





Le temperature massime sono stabilmente sopra i 30 gradi in tutti i capoluoghi di provincia. Latina è già un forno da alcuni giorni, anche se, non si è ancora toccata quasi da nessuna parte la soglia psicologica dei 40 gradi.

Il caldo si rende più insopportabile in particolar modo all’interno e nelle città. Non è solo il giorno a rendere la situazione fastidiosa con il caldo rovente, quanto la notte dove le minime sono ampiamente oltre i 20 gradi con notti tropicali simili alle capitali del nord Africa.

All’orizzonte non si vedono grandi cambi in questo inizio luglio. Nel prossimo week end potrebbero esserci dei temporali (ancora tutto da confermare), ma non è detto che ciò porti con sé un abbassamento delle temperature.