Tragedia in mare, sub muore in immersione

È successo a Latina. Si era immerso in apnea a metà pomeriggio. Ma al tramonto, gli amici, non vedendolo rientrare hanno lanciato l’allarme.

Il sub che si era immerso a Foce Verde pare sia stato ritrovato lungo la costa dopo ore di ricerche in zona Torre Astura, ma ormai era troppo tardi, il corpo senza vita dell’uomo è stato recuperato in piena notte, dopo l’una.





A condurre le ricerche i vigili del fuoco insieme agli agenti di polizia. Attesa anche per gli accertamenti medico legali. Sul decesso è stata anche aperta un’inchiesta per far luce sulla vicenda. Gli amici della vittima avrebbero anche lanciato un appello per recuperare l’attrezzatura della vittima che inspiegabilmente non era con lui al momento del ritrovamento, stiamo parlando di due boe di segnalazione.