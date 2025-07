Spaccio di droga e non solo, i controlli a Fondi

Servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei carabinieri di Fondi, Sperlonga e Terracina, il tutto finalizzato alla prevenzione della criminalità e dei reati in materia di stupefacenti.

In tale contesto, i Carabinieri, nel corso di un controllo mirato al contrasto dello smercio di sostanze stupefacenti eseguito nel comune di Fondi hanno rinvenuto sulla pubblica via 3 telecamere e, nei pressi di un bagno chimico, collocato nella stessa zona, modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina e del tipo anfetamina, un bilancino di precisione, 9 telefoni cellulari di varie marche, 1 scheda sim, 2 riproduzioni di targhe plastificate, una radio trasmittente, una modesta somma di denaro in contanti che si ritiene possa essere il provento dell’attività illecita e materiale di confezionamento vario, tutto sottoposto a sequestro, per il prosieguo delle indagini. Successivamente, è stata eseguita una perquisizione domiciliare nei confronti di un soggetto abitante in zona, che ha portato al ritrovamento di due hard disk collegati ad un computer portatile funzionante, tutto sottoposto a sequestro per i successivi approfondimenti, atti a raccogliere elementi utili a ricostruire una presunta attività di smercio di sostanze stupefacenti.





I Carabinieri sono intervenuti anche presso un esercizio commerciale di Fondi, poiché poco prima si era verificata una lite all’interno del locale, tra alcuni soggetti, in corso di identificazione, che avevano aggredito una barista e due ragazzi intervenuti in difesa della donna che, per le lesioni riportate, sono stati soccorsi da personale del 118 che, successivamente, ha provveduto a condurli presso l’ospedale di Terracina, per le cure del caso.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto e per la individuazione degli autori dell’aggressione, allontanatisi prima dell’arrivo dei Carabinieri.

Nel corso del servizio si è complessivamente proceduto al controllo di 48 persone, di cui 5 gravate da precedenti di polizia, 28 veicoli, 7 soggetti sottoposti a misure restrittive, 3 esercizi commerciali, elevando tre sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.