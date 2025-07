Sogno Zeppieri a Wimbledon, oggi il match del primo turno

Grande attesa per l’esordio a Wimbledon del tennista pontino Giulio Zeppieri che nei giorni scorsi ha centrato la sua prima qualificazione ad uno dei tornei più prestigiosi al mondo, e sicuramente il più affascinante che si gioca sull’erba.

Zeppieri esordisce oggi nel main draw del tabellone londinese contro il tennista giapponese Mochizuki. Match sicuramente complesso se si considera che il nipponico è numero 144 del mondo e Zeppieri 351. Ma sappiamo bene che quando l’atleta originario di Latina vuole dimostrare qualcosa e sta bene fisicamente, può giocarsela anche con chi è molto più in alto di lui nel ranking.





La gara è prevista come quarto match a seguire dalle 12, tant’è che molti considerano che l’italiano non giocherà prima delle 17. Per chi fosse abbonato a Sky o attraverso la piattaforma Now, potrà seguire il match sul canale WIMBLEDON 4 – SKY SPORT 254.