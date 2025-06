Auto si schianta contro un albero, muore un 19enne

Un altro incidente stradale con esiti drammatici, in provincia di Latina. L’ultima vittima sull’asfalto è un 19enne, deceduto nella prima mattinata di sabato dopo uno schianto in autonomia avvenuto nel territorio di Cisterna.

Il sinistro si è registrato nella frazione periferica di Olmobello. Il giovane era al volante si una Citroen C3 e stava percorrendo via Nettuno, quando, all’altezza dell’uscita per via Santa Maria Goretti, l’auto è improvvisamente finita fuori controllo. Di lì, una carambola che l’ha vista prima finire contro un albero, e poi contro la recinzione di una casa.





Nulla da fare, per salvare il 19enne: al loro arrivo, i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne la morte. La ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio degli agenti della polizia locale.