Un 45enne indiano senza fissa dimora è stato denunciato a piede libero per atti osceni in luogo pubblico a Sabaudia.

Secondo quanto reso noto dai carabinieri, i militari sono intervenuti in centro dove l’uomo, sotto l’effetto di alcool aveva deciso deliberatamente di abbassarsi i pantaloni in pubblico, per di più alla presenza di persone.





Oltre ai carabinieri, richiesto anche l’intervento del personale del 118 che ha trasportato l’uomo presso il pronto soccorso di Terracina.