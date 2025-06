Ondate di calore, da sabato “bollino rosso” anche per Latina

Che l’aria si fosse scaldata come da tradizione negli ultimi anni, proprio nel finire del mese di giugno, era cosa ovvia e percepita a tutti.

Adesso, però, arriva il picco del caldo che, secondo quanto emerso dagli ultimi modelli meteo, dovrebbe registrarsi anche nel Lazio e in terra pontina lungo il week end.





Per venerdì ancora bollino arancione per la provincia di Latina per quanto riguarda le ondate di calore, ma da sabato il bollino che segnala il livello di allerta, si trasforma in rosso.

La colonnina di mercurio potrebbe toccare, soprattutto nelle zone interne, temperature prossime ai 40 gradi e soprattutto, l’ondata di caldo africano dovrebbe rimanere stabile per almeno una decina di giorni.