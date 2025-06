Nino D’Angelo torna al mare a Gaeta

“Il sole, il mare e la musica del vento che spazza via i pensieri che non fanno bene al cuore…Buon pomeriggio a tutti” con queste parole lasciate ai fan, e lo scatto dal mare del Golfo, il noto cantante napoletano Nino D’Angelo ha voluto far sapere a tutti che come ogni anno, il suo momento di stacco danna routine lo passa sulla spiaggia di Gaeta.

Una foto semplice e un pensiero semplice lasciato sui social che come ogni estate fa impazzire non solo i fan del cantante, ma anche i tanti gaetani che apprezzano come pure indirettamente vengano evidenziate le bellezze naturali del territorio del Golfo del sud della provincia di Latina.