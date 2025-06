Nas a lavoro, multe e provvedimenti in diversi centri

Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri del NAS di Latina, impegnati su più fronti nel garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica, in collaborazione con le autorità sanitarie locali e le amministrazioni comunali. Nei giorni scorsi, tre distinti interventi ispettivi hanno portato a sospensioni, rimozioni e sanzioni amministrative in provincia di Latina.

FONDI – A seguito di un’ispezione presso un bar cittadino, finalizzata a verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie, i militari del NAS hanno accertato la mancata formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti, nonché l’utilizzo irregolare di una cella frigorifera e di congelatori posizionati all’esterno dell’attività commerciale. Su segnalazione del Nucleo, il Comune di Fondi ha disposto la rimozione immediata delle attrezzature non conformi. Al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 1.000 euro.





LATINA – Nell’ambito della campagna straordinaria di controlli predisposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma in vista del Giubileo 2025, i NAS hanno effettuato un’ispezione presso un Bed & Breakfast della città, rilevando l’assenza di un idoneo sistema di approvvigionamento idrico potabile. La criticità, prontamente segnalata, ha indotto il Comune di Latina a sospendere l’attività ricettiva, dal valore stimato in circa 200.000 euro.

SONNINO – Ulteriore intervento nel comune lepino, dove un controllo condotto presso un panificio ha portato alla luce gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. L’ASL di Latina, intervenuta sul posto, ha disposto l’immediata sospensione dell’attività, il cui valore è stato stimato in 500.000 euro. Anche in questo caso è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.000 euro.

Le operazioni si inseriscono in un più ampio quadro di monitoraggio e prevenzione che mira a garantire standard elevati nei servizi di ristorazione e accoglienza turistica, in un territorio che si prepara a ricevere un flusso crescente di visitatori in occasione di importanti eventi religiosi e culturali.