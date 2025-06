Ai domiciliari per tentato omicidio era in giro, arrestato

La scoperta l’hanno fatta i carabinieri di Fondi che hanno individuato un cittadino di 77 anni del posto già noto alle forze dell’ordine lontano dalla propria abitazione, nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari per maltrattamenti e tentato omicidio nei confronti della della moglie per quanto avvenuto a dicembre 2021 e per questo condannato ad oltre 5 anni di reclusione.

L’arrestato è stato nuovamente condotto in stato di fermo presso il proprio domicilio, sempre in regime di arresti domiciliari.