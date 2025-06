Sabato l’attore Toni Servillo sarà a Itri

Grande attesa a Itri per uno degli eventi clou dell’estate che, questo sabato, porterà in paese in occasione della rassegna dedicata al cinema “Krisis – nelle periferie dell’esistenza” il noto attore teatrale e cinematografico Toni Servillo.

L’evento, è previsto in piazzale Rodari a partire dalle 20, quando organizzato dalle realtà Respiriamo Cultura, la Pro Loco e il Parco dei Monti Aurunci si parteciperà a un ricordo della scrittrice e giornalista napoletana e itrana d’adozione Fabrizia Ramondino.





Poi, sarà la volta dell’ospite d’eccezione: protagonista del panorama cinematografico italiano ed internazionale anche grazie alla strettissima collaborazione don il regista Paolo Sorrentino che si è servito proprio di Servillo per alcuni dei suoi personaggi cult quali Jep Gambardella de “La Grande Bellezza”, vincitore dell’oscar nel 2014 quale miglior film straniero e anche vestendo i panni di Giulio Andreotti nel celebre “Il Divo”.