Ruba all’interno di un’auto: sorpreso dai carabinieri

Carabinieri di Priverno in azione: hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 42 anni del posto, già noto alle forze di polizia, per il reato di furto aggravato su autovettura.

I militari sono intervenuti nei pressi del parcheggio di un supermercato, in quanto era stata segnalata la presenza di una persona sospetta che si aggirava tra le autovetture in sosta.





I Carabinieri, giunti sul posto, poco dopo, hanno fermato il 42enne, sorprendendolo subito dopo un furto all’interno di un’autovettura in sosta. L’indagato, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di alcune monete e uno smartphone che, all’esito di speditivi accertamenti, risultavano essere stati appena sottratti da un mezzo in sosta.

La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, in attesa della convalida dell’arresto.