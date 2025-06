Non rispetta l’allontanamento da casa della ex, arrestato

La Polizia di Stato di Fondi, nell’ambito delle attività volte al contrasto della violenza sulle donne e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, ha tratto in arresto un cittadino italiano, responsabile della violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.

L’uomo, ex compagno della vittima, si era presentato a casa della donna che impaurita si era recata presso gli Uffici del Commissariato con la volontà di denunciare presunti maltrattamenti subiti, salvo poi allontanarsi spontaneamente prima di procedere.





Gli Agenti del Commissariato, nonostante l’allontanamento della donna, si sono recati presso l’indirizzo di abitazione della stessa, dove hanno effettivamente trovato l’uomo appostato che tentava di entrare in casa per parlarle.

A quel punto, in via d’urgenza, considerata la volontà della vittima, hanno provveduto ad emettere il foglio di via obbligatorio nei confronti dell’uomo, residente in altra provincia e a notificargli il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.

L’uomo, nonostante il provvedimento emesso dalla polizia giudiziaria, nella notte è tornato sotto casa della donna dove ha cercato di scassinare il portone ed entrare nuovamente nella sua abitazione.

I poliziotti del Commissariato, allertati dalla vittima, sono immediatamente giunti sul posto ed hanno trovato l’uomo in auto sotto casa della stessa.

Considerati i fatti il soggetto è stato condotto nuovamente presso gli Uffici ed è stato dichiarato in arresto per la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e su disposizione del P.M. condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.

Si ricorda che il procedimento pende nella fase delle indagini, vige pertanto la presunzione d’innocenza per l’indagato.