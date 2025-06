Sassaiola contro il pullman del Latina calcio, Daspo per gli ultras

Nell’ambito delle attività amministrative dirette alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di violenza correlati alle manifestazioni sportive, con un provvedimento del questore di Latina Fausto Vinci la polizia ha disposto il Daspo sportivo nei confronti di cinque ultras del Latina Calcio, indiziati di essere i responsabili della sassaiola contro il pullman della squadra, avvenuta durante il ritorno in città al termine di una partita della stagione calcistica appena terminata.

Nell’occasione il pullman era stato bloccato da un minivan, da cui erano scesi quattro soggetti incappucciati che, oltre a minacciare e ingiuriare i giocatori e lo staff, avevano preso a calci il mezzo, per poi lanciare dei sassi contro i vetri e accendere un artificio pirotecnico, provocando un grande spavento tra i presenti.





I responsabili in seguito erano scappati via a bordo del minivan, lasciando tutta la squadra e lo staff sgomenti per i gravi fatti accaduti. Fondamentale è stata l’attività svolta dalla Digos di Latina per la ricostruzione dell’accaduto e l’identificazione dei soggetti.

Gli investigatori della Digos, attraverso la visione delle immagini registrate dal circuito di video sorveglianza delle zone limitrofe ai fatti e da persone presenti a bordo del pullman, attraverso l’incrocio dei dati relativi al minivan a noleggio utilizzato, sono riusciti a risalire ai presunti autori del gesto e all’autista del minivan, che sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per i reati di violenza privata, danneggiamento e accensione di esplosioni pericolose.

A seguito delle attività di polizia giudiziaria e dell’avviso di conclusione delle indagini notificato agli indagati lo scorso mese di maggio, sono state poi attivate le procedure amministrative volte all’adozione delle misure di sicurezza correlate ai fenomeni di violenza sportiva, attività svolta dai poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura.

Dagli accertamenti, quattro dei soggetti sono risultati recidivi in quanto già destinatari negli anni scorsi di provvedimenti di Daspo, per due di questi emessi proprio dal questore di Latina pro tempore, per un terzo soggetto emesso dal questore di Terni e per un altro dal questore di Perugia.

“Tale circostanza ha dimostrato la pericolosità dei soggetti per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenuto conto della propensione degli stessi a condotte violente e contrarie alle norme”, sottolinea la Questura pontina. “ Continua l’azione della polizia di Stato tesa ad espungere fenomeni di violenza dall’ambiente stadio, anche attraverso la deterrenza di futuri ed eventuali comportamenti antisportivi”.

I responsabili sono stati sottoposti a Daspo della durata di 5 anni e per quattro di loro, già recidivi, è stato richiesto altresì obbligo di firma attualmente in attesa di convalida da parte del Gip. Se convalidato, i quattro dovranno infatti recarsi in Questura durante ogni partita giocata dal Latina calcio, in casa e fuori casa.