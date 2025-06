Minaccia e aggredisce verbalmente i carabinieri, 54enne di Aprilia arrestato

Nel corso della serata di lunedì, i carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Aprilia hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 54 anni del luogo. Già noto alle forze di polizia, è finito in manette per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico, durante un servizio finalizzato al controllo del territorio i carabinieri si sono recati presso l’abitazione di un uomo di 25 anni sottoposto alla detenzione domiciliare per un normale controllo, riscontrando come all’interno vi fosse il 54enne.





Quest’ultimo, già alle prime fasi del controllo poneva atteggiamenti minacciosi verso i militari dell’Arma. Durante l’identificazione e il controllo in banca dati, i carabinieri verificavano che l’uomo era stato colpito da una nota di rintraccio.

Condotto presso gli uffici del reparto territoriale di Aprilia per ulteriori accertamenti, il 54enne continuava a minacciare e ad aggredire verbalmente i carabinieri, per poi essere tratto in arresto.

Espletate le formalità di rito, in attesa della convalida dell’arresto, che si terrà con rito direttissimo nella giornata di domani, come disposto dall’autorità giudiziaria è stato posto ai domiciliari presso la propria abitazione.

I carabinieri, inoltre, hanno avanzato richiesta di aggravamento della misura cautelare nei confronti del 25enne.