Immobile in costruzione sequestrato a San Felice, tre indagati

Nei giorni scorsi i militari del Nipaaf del Gruppo carabinieri forestale di Latina, congiuntamente a personale della polizia locale di San Felice Circeo, hanno proceduto all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo urgente emesso dalla Procura della Repubblica di Latina e che ha interessato una struttura edilizia in corso di realizzazione, posta all’interno di un residence, della volumetria complessiva di 182 metri cubi.

Il decreto di sequestro è stato emanato sulla base dell’attività d’indagine delegata dalla Procura della Repubblica ed esperita dagli operanti. Dagli accertamenti è emerso che, sebbene i lavori in questione fossero autorizzati con titoli edilizi e paesaggistici, ricadono, secondo il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (Ptpr), nell’ambito di tutela del Sistema del Paesaggio Naturale di continuità nel quale non risulta consentita la costruzione di manufatti fuori terra o interrati.





La costruzione ex novo di un fabbricato residenziale ad uso abitativo, costituito da un piano interrato e un piano fuori terra, risulta in contrasto con il suddetto Ptpr, le cui disposizioni prevalgono su quelle impresse dal Piano regolatore generale, laddove si tratti di beni paesaggistici come nel caso di specie. Attualmente sono sottoposti ad indagine tre soggetti.