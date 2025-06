Furto in un negozio, fermati quattro stranieri irregolari: saranno rimpatriati

La polizia ha fermato quattro cittadini cileni, indiziati di un furto avvenuto all’interno di un negozio di articoli sportivi del capoluogo pontino e fermati, mentre erano in fuga, dai poliziotti del Commissariato di Cisterna di Latina.

Lunedì pomeriggio, presso un noto negozio di Latina, era stato segnalato un furto avvenuto poco prima ad opera di quattro soggetti, presumibilmente di origini sudamericane, poi riusciti a sfuggire a bordo di un’auto con direzione di fuga Roma.





La diramazione della nota relativa all’auto in fuga a tutte le pattuglie ha consentito ai poliziotti del Commissariato di Cisterna di mettersi sulle tracce degli stessi, riuscendo ad intercettare l’autovettura sulla via Appia.

A bordo dell’auto vi erano i quattro uomini di origine cilena, che alla vista del personale in uniforme hanno tentato di eludere il controllo, lanciando dal finestrino alcuni indumenti contenuti in una busta di colore marrone, poi rivelatasi essere una busta di costruzione artigianale realizzata all’interno con carta stagnola per eludere i sistemi anti-taccheggio; busta che i poliziotti hanno in un secondo momento recuperato, seppur priva della merce al suo interno.

Gli agenti hanno provveduto all’accurato controllo del veicolo per cercare la refurtiva o comunque tracce e, all’interno del portabagagli, sono state trovate altre buste di costruzione artigianale, sempre realizzate con all’interno carta stagnola, del tutto identiche a quella gettata dal finestrino durante la fuga.

Alla luce di quanto emerso i quattro sono accompagnati presso gli uffici del Commissariato per l’identificazione e sono risultati essere irregolari sul territorio nazionale, in quanto privi di permesso di soggiorno.

Pertanto, oltre ad essere stati denunciati all’autorità giudiziaria per furto aggravato, sono stati tutti accompagnati presso i centri di permanenza per il rimpatrio di Potenza e di Roma, dove saranno attivate le procedure volte all’espulsione e al rimpatrio nel paese d’origine.