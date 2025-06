Detenzione abusiva di munizioni, denunciato un 32enne di Terracina

Nella giornata di sabato, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina hanno deferito, in stato di libertà, un uomo del posto di 32 anni: già noto alle forze di polizia, è accusato del reato di detenzione abusiva di munizioni.

Nello specifico i carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità dell’indagato, all’ interno della sua abitazione, circa 15 cartucce per fucile calibro 22 e una cartuccia per fucile calibro 36, senza possedere alcun titolo per la detenzione.





I militari dell’Arma hanno provveduto a sottoporre a sequestro le munizioni rinvenute ed hanno pertanto denunciato l’uomo all’ autorità giudiziaria.