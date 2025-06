Botte alla festa per il battesimo, grave la nonna della bimba festeggiata

Quando la festa stava per finire, è salita la tensione. Fino a degenerare in violenza: domenica pomeriggio in ristorante di Terracina è stato il caos. Durante le fasi finali della festa per il battesimo di una bimba si è scatenato un parapiglia e, forse complice il troppo alcol, il papà della ragazzina avrebbe aggredito alcune parenti.

Un’intensa bagarre in cui ha avuto la peggio la nonna della piccola festeggiata: è finita in ospedale in gravi condizioni per un arresto cardiaco. Dopo un primo accesso all’ospedale Fiorini, è stata trasferita d’urgenza al Santa Maria Goretti di Latina.





Nel locale teatro dei fatti, oltre ai sanitari del 118, gli agenti del Commissariato locale.