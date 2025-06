Hai scritto il tuo romanzo e ora? Ecco le regole per andare in stampa

Hai finito di scrivere il tuo romanzo. Hai passato notti a correggere, a rileggere, a togliere e aggiungere parole come se stessi scolpendo un’opera fragile e potente insieme. E ora? Ora è il momento di trasformare quel file digitale in un oggetto concreto, da tenere tra le mani. Ma per arrivare a questo traguardo, servono decisioni chiare, pratiche, quasi artigianali.

Il formato del libro è la prima scelta da fare. Vuoi un tascabile 12×18? Un romanzo standard 14×21? O un’elegante edizione 15×23? Ogni misura ha un impatto estetico e funzionale diverso. Le dimensioni influenzano il numero delle pagine, il peso, la portabilità. E se il tuo romanzo è illustrato, o se contiene mappe, poesie o elementi grafici, è fondamentale trovare un formato che valorizzi i contenuti.





Il font è il respiro del tuo libro: deve essere leggibile, elegante e coerente con il tono del romanzo. I classici come Garamond, Baskerville o Times New Roman funzionano bene, ma puoi osare con scelte più moderne, purché non stanchino la vista. Attenzione anche alla dimensione del carattere: troppo piccola, affatica; troppo grande, gonfia artificialmente il numero di pagine.

Non dimenticare la spaziatura: interlinea e margini incidono moltissimo sulla leggibilità. Una buona impaginazione è come una regia invisibile: non si nota, ma fa scorrere la narrazione senza attriti. E poi c’è la carta: opaca o lucida, bianca o avoriata? La grammatura, ovvero lo spessore, cambia l’esperienza sensoriale della lettura.

Ogni dettaglio parla del tuo libro, prima ancora che qualcuno apra la prima pagina. Se nel tuo romanzo sono presenti immagini, grafici o illustrazioni, dovrai decidere se stamparle in bianco e nero o a colori. Occhio alla risoluzione: devono essere in alta definizione per evitare che risultino sgranate. Anche la copertina richiede attenzione: è il biglietto da visita del tuo romanzo, la prima promessa che fai al lettore.

Self-publishing: pubblicarsi da sé oggi è possibile (e bellissimo)

Una volta, per pubblicare un libro, serviva una casa editrice che credeva in te. Oggi puoi scegliere un’altra strada: l’auto-pubblicazione, o self-publishing, è diventata una realtà solida, concreta, libera. Ma attenzione: è una libertà che richiede responsabilità. Self-publishing non significa “fare tutto da soli”, ma scegliere consapevolmente ogni aspetto del tuo libro, dalla correzione alla grafica, dalla distribuzione alla promozione. Ci sono piattaforme specializzate che ti accompagnano passo dopo passo, permettendoti di caricare il file del tuo romanzo, scegliere il formato, visualizzare un’anteprima e ordinare copie cartacee o digitali.

L’auto-editoria è perfetta per chi vuole controllo totale sul proprio lavoro: tu decidi la copertina, il prezzo, le modalità di vendita. Puoi pubblicare il tuo libro in versione eBook, ma anche in cartaceo, disponibile on demand nei principali store online. Alcuni servizi ti permettono persino di ottenere un ISBN ufficiale, rendendo il tuo romanzo disponibile anche nelle librerie fisiche. È un viaggio in cui impari tantissimo: non solo come scrittore, ma anche come autore imprenditore. Impari a conoscere i meccanismi del mercato editoriale, a leggere dati di vendita, a costruire la tua identità pubblica. È impegnativo? Sì. Ma anche profondamente gratificante.

I vantaggi della stampa online: dove il sogno diventa accessibile

Oggi stampare un libro non è più un’impresa per pochi eletti, grazie alle tipografie online. Grazie a portali come Bitprint, un punto di riferimento per la stampa di libri online, infatti, il sogno diventa concreto, accessibile, veloce…e anche sorprendentemente economico.

I servizi di print-on-demand hanno rivoluzionato il mondo editoriale: puoi stampare anche solo una copia del tuo libro, senza magazzini, senza scorte, senza sprechi. Puoi ordinare 10 copie per una presentazione, 100 per una fiera, o una sola per regalarla a chi ami. Ogni copia viene stampata solo quando serve, riducendo i costi e l’impatto ambientale.

La stampa online ti permette di ottenere preventivi trasparenti, simulare il numero di pagine, calcolare il prezzo di copertina, caricare il tuo file già impaginato oppure affidarti a servizi editoriali completi. In pochi clic puoi ricevere un pacco con il tuo romanzo stampato, spesso in meno di una settimana!