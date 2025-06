Promossi e retrocessi: un viaggio tra le leghe alla scoperta di chi è tornato

Nel calcio italiano le promozioni e le retrocessioni sono eventi che ridisegnano la geografia del nostro Paese. Ogni stagione porta con sé un ricambio di piazze, bandiere e tifoserie, e a volte i nomi che ritornano, o che scompaiono, pesano più del risultato stesso. Tra Serie C, B e A, la stagione 2024-25 ha visto risalite attese e cadute dolorose, e il calcio scommesse ha assistito con il cuore in gola fino all’ultimo match.

Da Livorno a Monza, da Pisa a Cosenza: storie di riscatto e disillusione, di ritorni attesi e crolli improvvisi. Il 2024-25 ha confermato una cosa su tutte: le categorie cambiano, le maglie restano. Vediamo come sarà il campionato che inizierà alla fine dell’estate.





Serie C: il ritorno di piazze dimenticate

La Serie C accoglie nuovamente club che appartengono alla memoria collettiva del calcio italiano. Il nome più evocativo è quello del Livorno, promosso dalla Serie D dopo quattro anni difficili. Tornano così la curva nord, lo stadio Armando Picchi, i colori amaranto e la passione di una città intera che ha vissuto l’Europa nei primi anni Duemila.

Insieme al Livorno salgono anche Siracusa, Sambenedettese, Bra, Forlì, Casarano, Ospitaletto e Dolomiti Bellunesi, realtà che incarnano il valore territoriale e identitario del calcio di provincia.

Dall’altra parte della classifica, la Serie C saluta alcune piazze storiche retrocesse in Serie D. Il Messina, ad esempio, torna nei dilettanti dopo stagioni travagliate. La stessa sorte è toccata alla Pro Patria, al progetto Milan Futuro (la seconda squadra rossonera), e ad altri club che, pur con minore visibilità, rappresentavano presìdi significativi del calcio professionistico italiano.

Serie B: ritorni in alto e un verdetto ancora aperto

Nel campionato cadetto, le promozioni in Serie B al termine della stagione 2024-25 hanno premiato squadre come Cesena e Juve Stabia, dominatrici dei rispettivi gironi di Serie C. Insieme a loro, festeggiano anche Mantova e Carrarese, segnali di un calcio di provincia che continua a rinnovarsi.

Sul fronte opposto, la situazione resta ancora in sospeso. Il Cittadella ha chiuso all’ultimo posto ed è retrocesso in Serie C, mentre il Brescia, penalizzato in classifica, ha subito la medesima sorte. Ma è la situazione della Sampdoria a tenere col fiato sospeso tutto l’ambiente calcistico: dopo una stagione sofferta, il club blucerchiato è costretto a disputare i playout salvezza contro la Salernitana.

L’esito di questo doppio confronto stabilirà chi tra le due scenderà in Serie C, in quella che potrebbe rappresentare una delle cadute più pesanti della storia recente del calcio italiano.

Serie A: una nuova forma, nuove sfide

La massima serie si prepara ad accogliere volti noti ma con percorsi diversi. Il Sassuolo ritorna in A dopo una sola stagione di purgatorio, confermando la solidità del suo modello. Il Pisa, invece, ritrova la Serie A a distanza di decenni, riportando nella massima serie una tifoseria calda, una piazza affascinante e una tradizione che affonda le radici negli anni Ottanta.

A lasciare la A sono Empoli, Venezia e Monza. Tre club che avevano dimostrato di saperci stare, ognuno a modo proprio. L’Empoli per il lavoro sul vivaio, il Venezia per un progetto cosmopolita e coraggioso, il Monza per l’ambizione e gli investimenti.

La loro retrocessione segna il termine di un ciclo e apre una fase di riflessione. In un campionato sempre più competitivo, rimanere in A non è mai scontato, nemmeno per chi sembrava aver trovato stabilità, gioco e formule da vincenti.