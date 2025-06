Priva di sensi in mare, la bambina non ce l’ha fatta

Giorni interminabili trascorsi in attesa di una svolta che sarebbe stata miracolosa, poi la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. Nelle scorse ore Giada Pompili, la bambina di 11 anni di Ceccano in gravissime condizioni da mercoledì pomeriggio dopo essere stata recuperata priva di sensi nelle acque del mare di Terracina, è deceduta.

Si è spenta in un letto dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove era stata elitrasportata a margine dei primi soccorsi sul luogo del rinvenimento, nei pressi della foce del fiume Sisto.





I primi ad accorgersi del corpo esanime della piccola sono stati due giovani pescatori, che nel lanciare l’allarme si erano gettati in mare, portando anche all’intervento di un bagnino e di un operatore dell’Ares 118, in quei momenti entrambi liberi dal servizio. In attesa dell’elicottero che poi avrebbe portato l’11enne nella Capitale, i sanitari sopraggiunti in spiaggia avevano eseguito lunghe procedute di rianimazione, ma già dai primi momenti il quadro appariva critico. Oggi, il dramma si è consumato definitivamente.