Controlli del Nas, tra Fondi e Gaeta sequestrati 250 chili di alimenti irregolari

Nel quadro dell’operazione “Estate Tranquilla 2025”, disposta dal Comando Carabinieri per la tutela della salute di Roma, i militari del Nas di Latina, con il supporto dell’Arma territoriale e l’ausilio del personale dell’Asl, hanno effettuato mirati controlli a tutela della salute pubblica presso attività di ristorazione ubicate in terra pontina. Durante, le criticità emerse durante le ispezioni.

“Presso un ristorante situato all’interno di una struttura ricettiva di Fondi sono state riscontrate gravi carenze igieniche, oltre alla presenza di circa 100 chilogrammi di prodotti ittici privi di tracciabilità, detenuti per la somministrazione in condizioni non conformi, in particolare con presenza di brina e ghiaccio, senza il rispetto della catena del freddo”.





“In una pizzeria ubicata nella località di Gaeta, sono state accertate gravi carenze igienico-sanitarie, strutturali e organizzative, nonché il mancato rispetto delle norme di conservazione e tracciabilità per circa 150 chilogrammi di alimenti di varia tipologia (carni, pasta, salumi e ortofrutta). A causa delle condizioni riscontrate, l’Asl di Latina ha disposto l’immediata sospensione dell’attività di ristorazione”.

Complessivamente sono stati sequestrati e avviati alla distruzione 250 chilogrammi di prodotti alimentari irregolari, su richiesta degli Osa – Operatori del settore alimentare, tramite ditte specializzate nello smaltimento. Il valore complessivo dei prodotti smaltiti ammonta a circa 8.000 euro. Nel complesso, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo totale pari a 5.500 euro.

“L’operazione si inserisce in un più ampio piano di vigilanza teso a garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie e la sicurezza dei consumatori nel periodo estivo”, sottolineano i carabinieri.