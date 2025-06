Venditti contro sindaco e assessore: “Attendiamo delle scuse”

Polemiche politiche a Fondi a seguito della pubblicazione dell’elenco definitivo dei comuni beneficiari del finanziamento per le attività socioeducative destinate ai minori.

Il consigliere di minoranza Salvatore Venditti ha accusato l’amministrazione, prendendosela con sindaco e assessore a cui ha chiesto di rivolgere delle scuse pubbliche per questa mancanza.





LA NOTA DI VENDITTI

Nei giorni scorsi è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, l’elenco definitivo dei Comuni beneficiari del finanziamento per le attività socioeducative destinate ai minori.

Andando a scorrerlo non abbiamo trovato il Comune di Fondi tra i destinatari e abbiamo fatto le nostre ricerche. La scoperta è stata a dir poco sconcertante: l’Ente non ha proprio partecipato al bando.

Ci chiediamo: è normale tutto questo? Possibile che nessuno abbia pensato di presentare un progetto che avrebbe permesso di finanziare attività educative e ricreative per bambini e ragazzi, in particolare quelli provenienti da famiglie in difficoltà?

Il consigliere di centrosinistra Salvatore Venditti accusa: «Da membro di questa amministrazione comunale, seppur minoranza in consiglio, mi vergogno io al posto di chi governa questa città. Con un’amministrazione che ama vantarsi della propria “filiera istituzionale” ad ogni campagna elettorale e che promette costantemente di saper intercettare fondi sovracomunali, viene spontaneo chiedersi: perché nessuno si è accorto di questo finanziamento?»

«Sarebbe cosa buona e giusta che arrivino delle scuse da parte dell’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino e del sindaco Beniamino Maschietto a quelle famiglie che contavano su un aiuto concreto per permettere ai propri figli di partecipare ad attività socioeducative estive. Ma siccome temiamo il solito silenzio da parte di chi ha ruoli di responsabilità verso la comunità – ha concluso Venditti – gli diamo direttamente un consiglio: fatevi da parte e lasciate amministrare questa città a chi ha davvero a cuore tutti i cittadini».