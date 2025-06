Faretti supplementari: come sceglierli e come installarli correttamente

I faretti supplementari sono dispositivi aggiuntivi che si installano sulla moto, oltre ai fari di serie, per migliorare la visibilità durante la guida. Grazie alla loro luce extra, contribuiscono a illuminare meglio la strada, rendendo più visibili gli ostacoli e aumentando la sicurezza del motociclista.

Questi faretti, inoltre, offrono l’opportunità di personalizzare la moto, conferendole un aspetto unico e distintivo.





Come installare i faretti supplementari per moto

Prima di procedere all’installazione è necessario dotarsi di un apposito kit per il cablaggio universale per montaggio faretti supplementari da moto. Successivamente, occorrono delle operazioni preliminari, ovvero testare il funzionamento del cablaggio e lo smontaggio della batteria.

Questo è possibile rimuovendo il coperchio per accedere facilmente ai collegamenti elettrici e individuando il percorso più adatto per far passare i cavi lungo il telaio, così da nasconderli il più possibile per un’installazione pulita e ordinata. Gli altri passaggi sono:

Installazione del pulsante : dopo i passaggi preliminare è possibile collegare l’apposito pulsante, posizionandolo in un punto comodo e facilmente raggiungibile durante la guida. A questo punto, si può collegare il cavo principale in modo sicuro seguendo le istruzioni;

: dopo i passaggi preliminare è possibile collegare l’apposito pulsante, posizionandolo in un punto comodo e facilmente raggiungibile durante la guida. A questo punto, si può collegare il cavo principale in modo sicuro seguendo le istruzioni; Collegamenti elettrici : è necessario collegare il cavo nero al polo negativo (–) della batteria e i due cavi rossi al polo positivo (+). Se previsto, un cavo rosso può essere utilizzato per il collegamento sottochiave, ma nel caso di un’installazione diretta, entrambi devono essere collegati al polo positivo;

: è necessario collegare il cavo nero al polo negativo (–) della batteria e i due cavi rossi al polo positivo (+). Se previsto, un cavo rosso può essere utilizzato per il collegamento sottochiave, ma nel caso di un’installazione diretta, entrambi devono essere collegati al polo positivo; Montaggio dei faretti : al termine delle operazioni di cablaggio si possono montare i faretti al supporto tubolare utilizzando gli appositi agganci e guarnizioni in gomma, adattandone lo spessore in base al diametro del tubolare;

: al termine delle operazioni di cablaggio si possono montare i faretti al supporto tubolare utilizzando gli appositi agganci e guarnizioni in gomma, adattandone lo spessore in base al diametro del tubolare; Rifinitura e chiusura: infine bisogna bloccare i cavi con fascette, verificare che siano ben fissati, e rimontare i coperchi smontati in precedenza per completare l’installazione.

Come scegliere i faretti aggiuntivi?

Ovviamente, prima di procedere all’istallazione dei faretti aggiuntivi è necessario scegliere ed acquistare quelli più confacenti alle proprie esigenze, valutando diversi aspetti.

In primo luogo, è fondamentale assicurarsi che i fari siano compatibili con il proprio modello di moto. Inoltre, bisogna verificare che l’impianto elettrico sia in grado di supportare il carico aggiuntivo senza causare problemi, assicurandosi che i supporti e i connettori siano adatti al mezzo e che i fari possano essere montati in modo sicuro.

È importante poi scegliere fari con un buon rendimento luminoso e una portata adeguata, ma al contempo evitare fari troppo potenti che possano abbagliare gli altri utenti della strada e causare, di conseguenza, pericolosi incidenti. Infine, è fondamentale considerare la tipologia di fari, tra LED, xeno e alogeni.

Questi ultimi vantano un prezzo economico e facilità di installazione, ma al contempo consumano più energia e generano più calore. I fari allo xeno (HID) offrono una luce potente e duratura, ma richiedono un alimentatore e un’installazione più complessa. Quelli a LED sono tra i più utilizzati, apprezzati per il loro basso consumo energetico, lunga durata e luce uniforme.

Nonostante un costo iniziale più elevato, quest’ultima tipologia rappresenta spesso un investimento conveniente nel lungo periodo, ed è particolarmente adatta per chi cerca un’illuminazione efficiente e un’installazione relativamente semplice, senza compromettere la sicurezza alla guida.