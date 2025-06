Disagi sulla rete ferroviaria per 10 giorni

Dal 27 giugno al 6 luglio 2025, i treni si fermeranno lungo la tratta Roma-Napoli via Formia e lo faranno soprattutto a causa di una sospensione del servizio su rotaia tra le stazioni di Villa Literno e Formia. La decisione arriva in seguito all’avvio di importanti lavori di manutenzione e miglioramento della linea, con interventi di impermeabilizzazione e adeguamento sismico. A comunicarlo è Rete Ferroviaria Italiana, società parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

I lavori, fondamentali per garantire maggiore sicurezza e affidabilità del servizio ferroviario, comporteranno la sospensione totale della circolazione dei treni nella zona interessata, dunque tra il basso Lazio e la Campania. Nessun problema, dunque, i treni in direzione Roma, al netto di possibili intoppi a causa di un servizio che per una decina di giorni funzionerà a singhiozzo. Per ridurre al minimo i disagi dei pendolari e dei viaggiatori occasionali, è stato predisposto un servizio di autobus sostitutivi che collegherà le stazioni coinvolte dalla sospensione.





I bus effettueranno le fermate in corrispondenza delle principali stazioni della tratta: Villa Literno (piazzale stazione), Cancello Arnone (piazzale stazione), Falciano (piazzale stazione), Sessa Aurunca (piazzale stazione), Minturno (parcheggio lato via Appia, presso la stazione Minturno-Scauri), Formia (piazzale stazione), Marcianise (via L. Fuccia, piazzale Giovanni Paolo II, altezza farmacia) e Caserta (terminal bus viale Ellittico).

Per chi si sposta in questo periodo, si consiglia di consultare con anticipo gli orari e le modalità di partenza degli autobus, disponibili presso le biglietterie e i consueti canali informativi del Gruppo FS.

Un piccolo disagio oggi per garantire un’infrastruttura più sicura ed efficiente domani. Il collegamento viene comunque garantito su gomma.