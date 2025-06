Controlli nei centri estetici, 9 strutture non in regola

Nas di Latina in azione nei giorni scorsi per passare al setaccio i centri estetici pontini.

32 le ispezioni portate avanti dai militari per verificare sia il rispetto delle normative igienico-sanitarie che quelle di sicurezza sul lavoro a tutela sia degli operatori che dei clienti.





I carabinieri hanno riscontrato 14 irregolarità in 9 diverse strutture.

Denunciati i titolari di due centri estetici a Terracina e San Felice Circeo. Secondo quando emerso dalle verifiche, questi non avrebbero proceduto alla manutenzione del sistema anti incendio esponendo a gravi rischio lavoratori e clienti in caso di emergenza.

È scattata una denuncia anche a Pontinia per la titolare di un’attività che non aveva messo a disposizione dei dipendenti presidi di primo soccorso e non aveva provveduto al sistema anti incendio che è obbligatorio per legge.

A Latina, i Nas hanno addirittura chiuso due attività. A seguito di verifiche, le titolari di due centri di onicotecnica svolgevano anche la professione di estetista senza avere i requisiti professionali né specifiche autorizzazioni. Su segnalazione dei militari del Nas il Comune di Latina ha proceduto a due ordinanze di chiusura e ha emesso multe di oltre 1.400 euro per ogni attività.