Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina porta in carcere l’uomo di 49 anni di Sezze che già si trovava ai domiciliari dal mese scorso perché indagato per violenza sessuale. I fatti registrati in provincia di Latina sono riconducibili a dicembre 2024.

La decisione del Giudice, arriva a seguito dell’arresto avvenuto lo scorso 12 giugno dai carabinieri di Sezze che avevano beccato l’uomo lontano dal proprio domicilio.





Il 49enne è stato trasferito presso il carcere di Latina.