Pena definitiva per una rapina ad Aprilia, arrestato a Cisterna

A Cisterna di Latina, nell’ambito della continua attività di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato locale hanno tratto in arresto un cittadino indiano di 39 anni, su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’appello di Roma.

Di recente, l’uomo era stato condannato in via definitiva alla pena definitiva di 5 anni di reclusione per una rapina compiuta nel 2021 ad Aprilia.





I poliziotti della squadra volante lo hanno rintracciato, e quindi accompagnato presso gli uffici ai fini dell’identificazione completa. Terminati gli accertamenti e le procedure di rito, è stato condotto presso il carcere di Latina per scontare la condanna inflittagli.