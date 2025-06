Nei punti nascita degli ospedali di Latina, Fondi e Formia arriva la partoanalgesia

La Asl di Latina ha attivato il percorso di introduzione della partoanalgesia – ovvero analgesia epidurale per il controllo del dolore durante il travaglio – nei reparti di ostetricia e ginecologia degli ospedali Santa Maria Goretti di Latina, San Giovanni di Dio di Fondi e Dono Svizzero di Formia. “L’avvio del servizio avviene inizialmente in modalità programmata, per poi estendersi con copertura h24 a partire dal mese di settembre, rappresentando così un cambiamento strutturale e duraturo nell’organizzazione dei punti nascita”, rende noto l’Azienda sanitaria.

“L’introduzione di tale metodica rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le donne, riconoscendo il diritto a vivere il momento della nascita con maggiore serenità e consapevolezza, senza dover necessariamente affrontare il dolore in modo passivo. L’accesso a questa procedura, sicura ed efficace, consente un’assistenza sempre più umana, personalizzata e rispettosa dei bisogni e delle scelte delle partorienti.”





“Si tratta di un obiettivo importante, frutto di un lungo lavoro di programmazione, formazione e coordinamento tra équipe ostetriche, anestesiologiche e pediatriche”, sottolinea il Direttore Generale della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli. “La nostra priorità è garantire a tutte le donne del territorio un parto sicuro e dignitoso, riducendo disuguaglianze di accesso alle cure e offrendo servizi allineati agli standard nazionali ed europei”.

Le future mamme riceveranno tutte le informazioni necessarie durante i corsi di accompagnamento alla nascita già attivi nei Consultori Familiari della Asl e presso i reparti ospedalieri. Questa nuova possibilità, che verrà offerta nei tre punti nascita, si inserisce in una strategia più ampia di umanizzazione delle cure perinatali, con un’attenzione sempre maggiore alla centralità della donna, al supporto del partner, e alla promozione di un’esperienza di nascita positiva e sicura.

“È la prima volta – sottolinea l’Asl – che un intervento di tale portata viene avviato nell’Azienda Sanitaria di Latina, segnando una svolta storica nell’organizzazione dei servizi sanitari territoriali e una forte assunzione di responsabilità nei confronti delle esigenze di salute delle donne. Un ulteriore passo a garanzia di equità e qualità nei servizi sanitari, che pone al centro della propria missione il benessere della donna e del bambino”.