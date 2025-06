“Mare e Laghi sicuri”, sui litorali di Latina e Frosinone torna l’operazione della guardia costiera

A partire dal 16 giugno, sul territorio delle province di Latina e Frosinone la Capitaneria di Porto di Gaeta ha dato formalmente avvio a “Mare e Laghi sicuri”, ormai tradizionale attività a tutela dei bagnanti, diportisti e in generale, di tutti i fruitori del mare e delle spiagge sud-laziali denominata .

Il dispositivo, organizzato dagli Uffici del Compartimento Marittimo di Gaeta e che di fatto ha già sortito numerosi risultati dai primi di giugno, comprende anche i Circondari marittimi di Terracina e Ponza lungo 197 chilometri di litorale, che si estende dalla foce del fiume Garigliano fino a Torre Astura. Prevede l’impiego di mezzi navali del Corpo dislocati nei porti e negli approdi sud-laziali sotto il coordinamento operativo delle sale operative di Gaeta, Terracina e Ponza. Nei tre Circondari marittimi del Compartimento, infatti, circa 200 donne e uomini sono pronti a vigilare, come ogni anno, sulle spiagge ed in mare, al fine di contribuire a creare le migliori condizioni possibili per una tranquilla vacanza, in tutta sicurezza e nel pieno rispetto dell’ambiente marino e costiero.





L’operazione “Mare e Laghi Sicuri”, infatti, non si rivolge solo a bagnanti e diportisti ma prevede anche l’innalzamento dell’attività ispettiva a tutela dell’ambiente a garanzia del regolare utilizzo della fascia costiera.

Notevole impulso sarà rivolto ai controlli tesi ad accertare la scrupolosa osservanza, ad esempio da parte di concessionari, assistenti bagnanti, sodalizi pubblici e privati, delle disposizioni inerenti alla sicurezza della balneazione (servizio di salvamento, zona di mare riservata alla balneazione, corridoi di lancio, segnaletica per mancanza del servizio di salvataggio e per situazioni di pericolo per i bagnanti, etc.), richiamate nelle vigenti ordinanze di sicurezza balneare delle competenti autorità marittime. In particolare saranno intensificati i controlli in mare per garantire l’osservanza dei limiti di navigazione in prossimità della costa e la salvaguardia della fascia riservata alla balneazione anche in relazione alle distanze minime di sicurezza dai segnalamenti dei subacquei.

A tal proposito, anche sulla scorta delle analisi dei più comuni incidenti registrati negli anni precedenti, si promuoveranno campagne di comunicazione volte a sensibilizzare bagnanti diportisti su un approccio consapevole con il mare invitando tutti ad adottare comportamenti orientati alla massima prudenza a terra, ma ancor più per mare, rispettando scrupolosamente le regole di navigazione, in particolare quando ci si trova sotto costa e in prossimità di spiagge frequentate da bagnanti.

Prosegue anche quest’anno la poficua collaborazione con Radio Show Italia 103.5, grazie alla quale ogni mattina si terranno aggiornati i fruitori del mare sulle previste condizioni meteorologiche, sulle buone prassi da adottare in spiaggia e in mare e su particolari informazioni in materia di sicurezza.