Google Ads per e-commerce: strategie concrete per aumentare le vendite online

Molti e-commerce si buttano su Google Ads pensando che basti attivare una campagna per iniziare a vendere. Ma la realtà è molto diversa: partire senza una base solida significa solo bruciare soldi.

Prima di creare qualsiasi annuncio, ci sono alcuni elementi fondamentali da sistemare. Parlando con i ragazzi di Area Design , specializzati nella realizzazione di ecommerce a Salerno, abbiamo raccolto quelli più importanti.





Il primo è il sito: deve essere veloce, mobile-friendly, con un’esperienza utente fluida e un checkout semplificato. Se l’utente trova ostacoli o distrazioni nel percorso d’acquisto, anche la migliore campagna pubblicitaria si rivelerà inutile. Le pagine prodotto devono essere complete, chiare, con immagini professionali e informazioni rilevanti: niente titoli generici o descrizioni copiate dai fornitori.

Il secondo è il tracciamento. Senza dati affidabili, non esiste alcuna ottimizzazione possibile. È indispensabile configurare correttamente Google Analytics 4, il tag di conversione e il collegamento con Google Merchant Center. Solo così potrai sapere cosa funziona e cosa no.

Infine, serve una strategia. Non ha senso sponsorizzare tutto il catalogo senza logica: meglio partire da prodotti con margini alti, best seller o articoli con chiari vantaggi competitivi. Segmentare il budget è essenziale, così come conoscere i propri obiettivi (es. acquisizione clienti vs. remarketing).

Le campagne Google Ads più efficaci per e-commerce e come sfruttarle al meglio

Quando si tratta di vendere online attraverso Google Ads, scegliere la tipologia di campagna giusta è fondamentale. Non tutte le opzioni offerte dalla piattaforma sono pensate per generare vendite immediate, ed è proprio qui che molti e-commerce commettono i primi errori. Le campagne Performance Max, ad esempio, sono oggi tra le più usate grazie al loro approccio automatizzato e alla possibilità di raggiungere gli utenti su tutti i canali dell’universo Google – dalla Ricerca a YouTube, fino a Gmail e alla Rete Display. Tuttavia, proprio perché così automatizzate, funzionano bene solo se ricevono input di alta qualità: un feed prodotti ben strutturato, testi accurati, immagini coerenti e segmentazioni ragionate. Senza questi elementi, si rischia di lasciar lavorare l’algoritmo alla cieca, ottenendo risultati sotto le aspettative.

Accanto alle Performance Max restano fondamentali le campagne Shopping, che continuano a essere la spina dorsale della pubblicità per molti negozi online. Permettono di mostrare direttamente nei risultati di ricerca i tuoi prodotti completi di immagine, prezzo e nome. Gli utenti che cliccano su questi annunci sono già orientati all’acquisto, ed è per questo che rappresentano uno degli strumenti più efficaci per stimolare vendite dirette. Anche qui, però, la chiave sta nel feed: ogni errore nei dati di prodotto – immagini generiche, titoli vaghi, descrizioni incomplete – compromette la performance. È buona norma anche separare le campagne in base a categorie, brand o margini, così da gestire meglio offerte e budget.

Le campagne Search, invece, sono perfette per intercettare la domanda espressa: ovvero, per raggiungere utenti che stanno cercando esattamente il tipo di prodotto che vendi. Ma è una lama a doppio taglio: se le parole chiave sono troppo generiche o mal gestite, il traffico sarà scarso o mal qualificato. Usare keyword a coda lunga e focalizzarsi su query altamente transazionali – come “scarpe running Asics uomo sconto 20%” – permette di raggiungere utenti con un’intenzione d’acquisto fortissima. A quel punto, l’annuncio deve essere chiaro, mirato e collegato a una landing page coerente e persuasiva.

Infine, ci sono i canali spesso fraintesi: Display e YouTube. In molti li attivano all’inizio sperando in grandi volumi di traffico, ma raramente convertono utenti freddi al primo colpo. Il loro punto di forza è altrove: sono ottimi strumenti per fare remarketing – cioè per riconnettersi con chi ha già visitato il sito, ma non ha comprato – o per costruire la notorietà del brand in modo scalabile. In questi casi, creatività visiva e targeting comportamentale fanno la differenza. Mostrare un video su YouTube a un utente che ha abbandonato il carrello o un banner Display a chi ha visualizzato un prodotto specifico può riportarlo sul sito e concludere la vendita.

Come ottimizzare le performance: metriche chiave, test e azioni concrete

Dopo aver lanciato le campagne, il lavoro vero inizia: monitorare, interpretare, testare. Chi si limita a “guardare il ROAS” una volta a settimana sta sprecando opportunità.

Le metriche chiave da osservare sono:

ROAS (ritorno sulla spesa pubblicitaria),

(ritorno sulla spesa pubblicitaria), CPC (costo per clic),

(costo per clic), CTR (percentuale di clic sugli annunci),

(percentuale di clic sugli annunci), tasso di conversionedel sito.

Il ROAS alto non basta, se le vendite arrivano solo da pochi prodotti o da utenti già acquisiti. Serve anche analizzare il valore medio degli ordini, la frequenza d’acquisto e il ciclo di vita del cliente. Inserire campagne brand separatamente è utile per non falsare i dati delle performance vere.

Il remarketing è un altro strumento essenziale: mostrare annunci personalizzati a chi ha visitato il sito (ma non ha acquistato) può fare la differenza. Anche segmentare gli utenti in base al comportamento (tempo sul sito, prodotti visualizzati, abbandono carrello) aiuta a creare campagne più efficaci.

Infine, testare. Sempre. Si possono provare versioni diverse degli annunci, cambiare immagini, modificare call to action o variare le offerte. I piccoli test costanti portano spesso ai risultati più significativi nel lungo periodo.