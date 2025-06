Truffa ai danni di un’anziana del Sud pontino, due arresti

Martedì, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Formia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due uomini di 35 e 40 anni, entrambi originari di Casoria, in provincia di Napoli, e già noti alle forze dell’ordine. Si sono resi responsabili, in concorso tra loro, di una truffa ai danni di un’anziana residente a Santi Cosma e Damiano.

Nel pomeriggio di lunedì i due malfattori sono riusciti a convincere la vittima a consegnare loro tutto il denaro detenuto in casa, giustificando la richiesta con la necessità di saldare un presunto debito contratto dalla figlia della donna con “Poste Italiane”, al fine di scongiurarne l’arresto.





I carabinieri, intervenuti tempestivamente, nel corso dell’intervento hanno fermato uno dei due all’uscita dell’abitazione, trovandolo in possesso di alcune migliaia di euro appena sottratti alla vittima.

Nel tentativo di assicurarsi la fuga, il complice, rimasto all’esterno con il ruolo di palo e alla guida di un’autovettura, un’utilitaria presa a noleggio, per cercare di allontanarsi dal luogo del controllo ha tentato di investire i militari dell’Arma. Durante la precipitosa fuga, però, è andato a impattare contro un cancello privato poco distante, arrestando la marcia.

Il denaro sottratto è stato recuperato e sottoposto a sequestro. Grazie a una pronta reazione, i carabinieri sono riusciti a non riportare alcuna ferita. Dopo l’arresto l’autorità giudiziaria ha disposto la traduzione degli indagati presso la casa circondariale di Cassino.

“L’operazione – commenta il Comando provinciale dell’Arma – conferma la costante attenzione e il forte intuito investigativo dei carabinieri della Compagnia di Formia, che continuano a vigilare con efficacia sul territorio, sotto l’attenta direzione della Procura della Repubblica di Cassino, proteggendo le fasce più deboli della popolazione dai reati predatori”.