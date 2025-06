Sperlonga, dal 26 al 29 giugno torna “Sapori di Mare”

Dal 26 al 29 giugno torna a Sperlonga “Sapori di Mare”, l’evento che da oltre vent’anni celebra la ricchezza enogastronomica, culturale e artigianale del territorio, diventando uno degli appuntamenti più attesi dell’estate laziale.

Protagonisti della kermesse, come sempre, saranno i prodotti tipici del mare e della terra, tra cui spiccano il pesce azzurro, vera eccellenza locale, e gli ortaggi coltivati nell’agro pontino. Il percorso si snoderà tra Piazza Fontana, Via del Porto e ai piedi della Torre Truglia, simbolo identitario della manifestazione e punto di riferimento della tradizione ittica e contadina di Sperlonga.





L’edizione 2025 vedrà una rinnovata attenzione alla cucina di qualità, grazie alla partecipazione dello chef Fausto Ferrante, che porterà la sua creatività e maestria direttamente dalla cucina di Bazzano Beach. La parte enologica sarà curata dall’azienda La Petricia, garanzia di eccellenza nei vini del territorio.

Ricco anche il calendario degli eventi musicali, culturali e di intrattenimento, con appuntamenti per tutte le età e gusti. Il taglio del nastro ufficiale si terrà giovedì 26 giugno alle ore 19.00 in Piazza Fontana, alla presenza delle autorità locali e del curatore della rassegna, Luigi Sabbadin, che introdurrà le novità di questa edizione. A seguire, il concerto del grande Sally Cangiano, musicista di fama nazionale, darà il via alle serate musicali della manifestazione.

Leone Armando La Rocca, presidente di Sperlonga Turismo e ideatore dell’evento, commenta con orgoglio: “Sapori di Mare è per noi molto più di un evento: è un simbolo di identità, cultura e passione per il nostro territorio. In questi oltre vent’anni abbiamo visto crescere una manifestazione che da semplice festa popolare è diventata un appuntamento di rilievo nazionale, senza mai perdere il contatto con le nostre radici. Il nostro obiettivo rimane quello di promuovere Sperlonga attraverso le sue eccellenze, valorizzando la tradizione e l’innovazione.”

“Sapori di Mare” è un’iniziativa promossa da Sperlonga Turismo con il patrocinio del Comune di Sperlonga, pensata per far vivere a residenti e visitatori un’esperienza autentica tra sapori, profumi e spettacoli nella suggestiva cornice del borgo marinaro.

IL PROGRAMMA



Giovedì 26 giugno

Ore 18:30, Piazza Fontana e Via del porto: apertura villaggio

Ore 19:30, Torre Truglia: aperitivo al tramonto

Ore 21:30, Piazza Fontana: spettacolo musicale con Sally Cangiano

Venerdì 27 giugno

Ore 18:30, Piazza Fontana e Via del porto: Apertura villaggio

Ore 19:30, Piazza Fontana – Torre Truglia: cerimonia di inaugurazione “Sapori di Mare 202” con esibizione del gruppo folk di Monte San Biagio

Saluti di Armando Cusani, sindaco di Sperlonga; Elena Palazzo, assessore al Turismo della Regione Lazio; Pasquale Ciacciarelli, assessore alle Politiche del Mare della Regione Lazio; Giovanni Acampora, presidente Cciaa Frosinone – Latina; Luigi Niccolini, presidente Informare; Antonello Testa, consigliere di Informare delegato all’Economia del Mare; Vincenzo Di Lucia, vicepresidente Confcommercio Lazio Sud; Quirino Rotunno, presidente World Company; Gianfranco Cartisano, Uiltucs Latina; Leone Armando La Rocca, presidente del Consorzio Sperlonga Turismo. Modererà Luigi Sabbadin.

Ore 21,30 Piazza Fontana: spettacolo musicale con “Mirco e gli Ottava Nota”

Sabato 28 giugno

Ore 18:30, Piazza Fontana e Via del porto: apertura villaggio

Ore 19:00, Torre Truglia: aperitivo al tramonto

Ore 21:30, Piazza Fontana: spettacolo musicale con “I Guarana”

Domenica 29 giugno