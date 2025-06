Inottemperanti alle misure di prevenzione, la polizia di Formia denuncia tre persone

Durante la scorsa settimana, a seguito di mirate attività di controllo sul territorio di Formia, la polizia ha denunciato alla competente Procura della Repubblica di Cassino tre persone, perché inottemperanti alle prescrizioni imposte nelle ordinanze di applicazione di misure di prevenzione emesse dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata delle Misure di Prevenzione.

Tra i destinatari c’è un uomo di 55 anni, originario di Marano di Napoli, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di dimora a Formia, che aveva dichiarato di domiciliare presso l’ex dormitorio delle Ferrovie in pieno centro. L’uomo, che era costantemente sottoposto ai controlli negli orari serali e notturni, da alcuni giorni si era allontanato, facendo perdere le proprie tracce, e, pertanto, è divenuto oggetto di un’informativa di reato per violazione delle prescrizioni impostegli. Successivamente rintracciato da personale della Questura di Pisa, è stato tratto in arresto per la violazione dell’obbligo di soggiorno in Formia.





E’ stata inoltre denunciata una donna di 32 anni di Formia, accusata di plurime violazioni della sorveglianza speciale. Il personale del Commissariato locale ha effettuato dei controlli domiciliari rinvenendo materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti, oltre a una modica quantità di droga per cui veniva anche segnalata quale assuntrice alla Prefettura di Latina. Tra le contestazioni, anche la frequentazione con soggetti anch’essi pregiudicati e l’allontanamento dal proprio domicilio negli orari serali e notturni.

Da ultimo è stato denunciato anche un uomo di trentacinque anni, originario di Napoli, sottoposto alla misura del Dacur con obbligo di firma presso il Commissariato di Formia, provvedimento emesso dal Questore di Latina perché denunciato per la rissa all’interno di un noto locale della zona la notte di Capodanno. Il sottoposto in due occasioni aveva eluso l’obbligo di firma presentando, poi, una certificazione sanitaria ritenuta non giustificativa della violazione.