Festeggiare il “diciottesimo”: quanto si spende in media per questa ricorrenza?

I giovani italiani che compiono 18 anni non rinunciano alla festa per celebrare questa tappa, anzi la considerano un autentico “must” da valorizzare nel miglior modo possibile.

È sufficiente dare un’occhiata ai social network per rendersene conto: su Instagram l’hashtag #diciottesimo (così i ragazzi sono soliti chiamare il party per il compimento della maggiore età) conta attualmente quasi 35.000 post, sono quasi 25.000, invece, i post su TikTok, senza trascurare tanti altri hashtag dall’analogo significato semantico.





È altrettanto significativo il fatto che molti locali, oggi, scelgano di operare esclusivamente tramite l’organizzazione di eventi privati.

Un esempio emblematico è quello della “storica” discoteca Magic Fly di Roma: operativa da ben 44 anni, sempre sotto la medesima gestione, e teatro di innumerevoli eventi, oggi sceglie di concentrarsi sugli eventi privati e, come si può notare sul relativo sito Internet ufficiale, magicfly.it , dedica un “focus” speciale proprio ai party di 18 anni.

Le fotografie che i neomaggiorenni pubblicano sui social ritraggono torte “scenografiche”, animazioni, location incantevoli, abiti firmati, sia per i ragazzi che per le ragazze, ma quanto di spende per queste ricorrenze? Qual è il costo medio di una festa di 18 anni in Italia?

Per soddisfare questa curiosità è possibile menzionare due interessanti ricerche che sono state pubblicate negli scorsi anni.

Osservatorio Nazionale Federconsumatori: feste “standard” e “in grande stile”

La prima indagine sul mondo dei “diciottesimi” è quella svolta nel 2017 da Osservatorio Nazionale Federconsumatori, la quale ha considerato come riferimento l’organizzazione di un party per 40 invitati.

Sono state distinte due diverse tipologie di feste: quelle “standard”, più modeste, e quelle “in grande stile”, in cui si usufruisce di servizi di livello superiore.

Nel primo caso, il costo medio è risultato essere di 1.892 euro, con il catering e l’affitto a rappresentare le voci che pesano maggiormente sul bilancio complessivo, rispettivamente con 640 e 540 euro.

Per le feste di 18 anni “in grande stile”, invece, la spesa media è risultata essere pari a 4.386 euro, e in questo caso a pesare maggiormente è l’affitto della location, con 1.200 euro, seguito dal catering con 920 euro.

ProntoPro: le differenze di spesa tra Sud e Nord

Nell’anno successivo, il 2018, uno studio sulle feste di 18 anni è stato pubblicato da ProntoPro, noto portale dedicato ai servizi professionali.

Esso si è focalizzato sulle differenze di costi in termini territoriali, e ha rilevato come le spese siano leggermente superiori a Sud, rispetto al Nord.

Nelle regioni meridionali, infatti, la spesa media per un “diciottesimo” ammonterebbe a 3.570 euro, mentre in quelle settentrionali non si andrebbe oltre i 3.400 euro.

Ovviamente, in questo caso, non è semplice comprendere se, e in che proporzione, questa differenza sia dovuta ad un divario di prezzi o a una diversa propensione alla spesa da parte dei consumatori.

Come “osservare” correttamente i dati di questi studi

Bisogna tenere in considerazione che entrambi gli studi sono leggermente datati, dunque è del tutto verosimile immaginare che oggi, per via dell’inflazione, i prezzi medi siano cresciuti.

Tutti i valori presentati, ad ogni modo, sono da considerarsi puramente indicativi: una festa di 18 anni può certamente essere organizzata spendendo molto di meno, così come, chi non vuol badare a spese, può impreziosire il proprio party con i servizi più disparati.