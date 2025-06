Droga e una pistola in un locale di Fondi. Un arresto per spaccio

Nella tarda serata di lunedì, i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 48enne del posto, accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, all’esito di mirata attività info-investigativa, i militari dell’Arma hanno eseguito un accesso all’interno di un esercizio commerciale del luogo, dove hanno sottoposto il titolare a perquisizione personale e locale, rinvenendo nella sua disponibilità oltre 45 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish ed un bilancino di precisione.





Nel corso dell’attività di ricerca, i militari dell’Arma hanno rinvenuto una pistola dietro al banco frigo, una calibro 9 priva di marca e matricola, completa di serbatoio contenente quattro proiettili.

Nel medesimo contesto i carabinieri hanno altresì segnalato alla competente autorità amministrativa, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un ragazzo di 34 anni, domiciliato in zona, già noto alle forze di polizia. Lo hanno trovato in possesso di circa 2 grammi di cocaina.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. La sostanza stupefacente sequestrata, nell’ambito delle disposizioni che saranno impartite dall’autorità giudiziaria, sarà sottoposta alle analisi di laboratorio, quantitative e qualitative.

Per quanto riguarda la pistola sono in corso approfondimenti investigativi per stabilire a chi appartenga. Previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, saranno condotti accertamenti balistici per stabilire l’eventuale utilizzo dell’arma in pregressi reati, nonché per la ricostruzione della matricola, al fine di stabilirne la provenienza.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato condotto presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa di convalida di arresto con rito direttissimo che si terrà nella mattinata di mercoledì.