Un’estate di emozioni a Magicland: il DJ ufficiale è Ulisse Marciano

Musica e tanto divertimento: il parco di Valmontone si accende con un programma ricco di appuntamenti da non perdere

Al via il MagicLand Fun Festival, il nuovo format che accenderà la stagione e trasformerà il parco in una discoteca a cielo aperto. Ulisse Marciano è il dj ufficiale del parco.

L’estate a MagicLand – il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia – si preannuncia esplosiva! Un ricco calendario di eventi e spettacoli accompagnerà i visitatori per tutta la stagione calda, con un mix di musica, performance artistiche, ospiti speciali ed esperienze pensate per tutta la famiglia.





Nuovo spettacolo serale estivo: tornano i Les Farfadais con MIRROR!

Dal 5 luglio a MagicLand arriva “MIRROR!”, il nuovo spettacolo serale firmato Les Farfadais, pensato per emozionare tutta la famiglia. Uno show inedito che accompagna il pubblico in un viaggio tra mondi fantastici, acrobazie mozzafiato, luci, proiezioni e creature magiche.

Lo spettacolo si sviluppa in cinque capitoli ricchi di sorprese, con scenografie spettacolari e fontane luminose che rendono l’esperienza ancora più coinvolgente.

L’appuntamento è nella suggestiva Baia, con il suo incredibile palcoscenico sul lago. Dopo il debutto del 5 luglio, “MIRROR!” andrà in scena tutti i giorni, dal 12 luglio al 31 agosto, a partire dalle ore 21:00.

Un evento imperdibile che farà sognare grandi e piccoli nelle serate d’estate a MagicLand.

MagicLand Fun Festival: ogni sabato sera l’estate si accende con musica, spettacoli e divertimento!

L’estate continua a sorprendere con il MagicLand Fun Festival, il nuovo appuntamento serale che trasforma il parco in un grande evento a cielo aperto. Un vero e proprio festival che animerà MagicLand con musica, djset, spettacoli dal vivo e ospiti speciali.

A partire dal 26 luglio e fino al 6 settembre, ogni sabato sera, e anche nelle serate speciali del 14, 15 e 16 agosto, a partire dalle 21:30 il parco si trasforma in una grande festa con Ulisse Marciano, dj ufficiale di MagicLand, affiancato ogni volta da un ospite diverso.

Un mix esplosivo di musica, luci, ballerini/e, effetti speciali e gadget per vivere una serata indimenticabile, all’insegna del divertimento no stop.

Ecco le date da segnare in agenda:

26 luglio – The Opening Night con Paolo Noise (Lo Zoo di 105)

Il primo party dell’estate parte col botto! In consolle Paolo Noise, direttamente dal programma radiofonico più ascoltato d’Italia, con tanti gadget firmati Radio 105.

Effetti speciali, fiamme, coriandoli, palloni giganti e tanta musica: un’esplosione di energia per una serata tutta da ballare.

Effetti speciali, fiamme, coriandoli, palloni giganti e tanta musica: un’esplosione di energia per una serata tutta da ballare. 9 agosto – La storia della dance con Dino Brown

Un viaggio tra le hit che hanno fatto la storia della musica dance dagli anni ’90 a oggi. In consolle Dino Brown, per una serata di pura nostalgia e divertimento.

Un party interamente dedicato agli anni Novanta: djset, ballerine, effetti speciali e mascotte per rivivere il decennio più iconico di sempre.

Luci UV, trucchi fluo, ballerine e un’esplosione di schiuma per una festa fuori dagli schemi. In consolle Ulisse Marciano.

Dalle atmosfere di Ibiza al palco di MagicLand con Manuel Ribeca, dj e producer internazionale. Una notte di musica elettronica da non perdere.

Musica, risate e gadget firmati Radio 105 per un altro sabato sera senza freni con Pippo Palmieri, storico DJ dello Zoo di 105.

Un viaggio musicale tra le icone della musica italiana, da Mina a Elodie, in uno spettacolo per tutta la famiglia con cantanti, ballerine e dj.

Gran finale con Cristina D’Avena

Il6 settembre, Gran finale del MagicLand Fun Festival in compagnia di Cristina D’Avena, per cantare insieme le sigle dei cartoni animati più amate di sempre.

Magic Fire: il grande spettacolo pirotecnico dell’estate!

Il 9 agosto torna a MagicLand Magic Fire, lo show pirotecnico più atteso della stagione. Una serata speciale sotto il cielo stellato del parco, dove musica e fuochi d’artificio si fondono in un’esperienza unica ed emozionante. A partire dalle 22:00, le luci si abbassano, gli occhi si alzano… e inizia la magia: 25 minuti di esplosioni di colori, giochi di luce e coreografie pirotecniche perfettamente sincronizzate con la musica. Uno spettacolo ancora più ricco rispetto agli anni precedenti, da vivere con il fiato sospeso, il naso all’insù e il cuore che batte forte. Magic Fire è l’appuntamento imperdibile dell’estate a MagicLand.

Tutti gli eventi e gli spettacoli sono compresi nel biglietto d’ingresso, anche pomeridiano, a partire da 14,90 euro.

Anche quest’anno MagicLand si conferma una delle mete più vivaci e sorprendenti dell’estate italiana. Un programma ricco, pensato per coinvolgere il pubblico di ogni età con eventi originali, artisti amati e un’atmosfera ogni giorno diversa…ma sempre indimenticabile. Perché a MagicLand, il divertimento è una cosa seria!

Info e biglietti su: www.magicland.it