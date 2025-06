Malato rischia di perdere casa, scatta la solidarietà

Una diagnosi di tumore al polmone ha cambiato la vita di una coppia di Sabaudia, che ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per affrontare i prossimi mesi, in cui rischia anche di perdere la casa.

“A mio marito Ettore Paolo – scrive l’organizzatrice, Elettra Corsini – è stato da poco diagnosticato un tumore al polmone allo stadio avanzato. Siamo disperati: dopo vent’anni insieme ora rischiamo di perdere tutto, casa compresa”.





“Ettore ha 50 anni e non può lavorare perché non ce la fa per via dei dolori, ed essendo libero professionista se non lavora non guadagna. A me – racconta – per lo stress sono venute le crisi epilettiche e non riesco neanche a camminare. Anche io sono libera professionista – spiega – se non lavoro purtroppo non guadagno”.

“Abbiamo comprato casa tre anni fa – prosegue Elettra – sicuri di poter invecchiare insieme qui nel nostro nido d’amore, e adesso potremmo perdere tutto. Abbiamo sette gatti e spostarci in un appartamento non è possibile: le nostre famiglie non possono aiutarci e le rate del mutuo non aspettano”.

“Vi chiediamo di mettervi una mano sul cuore e fare un gesto di amore, basta anche una piccola donazione, in tanti potete fare un miracolo. Non possiamo finire in mezzo alla strada – conclude – con una persona malata gravemente di tumore”.

La raccolta è arrivata a 7mila euro grazie a più di 150 donazioni. Si può contribuire tramite il link https://www.gofundme.com/f/timore-al-polmone-in-stadio-avanzato-aiutateci