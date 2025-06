Ferma la corsa dell’ambulanza sulla Pontina, poi picchia il medico

È quanto avvenuto domenica pomeriggio poco dopo le 19 sulla Pontina appena fuori da Terracina. Un momento che potrebbe essere definito di ordinaria follia mentre le auto erano incolonnate nel ritorno dalla domenica di mare.

Un mezzo di soccorso con sirene attivate era in fase di sorpasso quando si è visto sbarrare la strada da un’automobile alla cui guida c’era un uomo di 30 anni.





Superata una rotonda, l’autoambulanza avrebbe trovato lo spazio per operare il sorpasso, ma a quel punto l’automobile avrebbe raggiunto e superato il mezzo di soccorso per stopparne nuovamente la corsa.

Tra lo sconcerto degli automobilisti e del personale sanitario, mentre alcuni presenti allertavano le forze dell’ordine, il medico è sceso dal mezzo per chiedere spiegazioni e soprattutto per permettersi il corridoio necessario per andare a soccorrere un bambino con dei problemi di saluti.

L’uomo di Latina, però, in completo stato di alterazione dovuta probabilmente all’alcool, avrebbe prima urlato contro il medico arrivando anche a minacciarlo pesantemente e poi lo avrebbe picchiato con un pugno.

Immediato l’intervento degli agenti della Polizia di Terracina che hanno accompagnato l’uomo in commissariato. Per lui è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio ma anche per resistenza a pubblico ufficiale.