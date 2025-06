Carabinieri in azione nel week end, i controlli

I Carabinieri di Latina hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio a Sabaudia finalizzato alla prevenzione della criminalità comune e dell’attività di spaccio, garantendo al tempo stesso maggiore sicurezza alla circolazione stradale, con particolare riferimento alle zone della “movida”, maggiormente frequentate e caratterizzate dalla presenza di diversi luoghi di aggregazione.

In tale contesto sono stati deferiti, in stato di libertà:





per detenzione ai fini di spaccio, un cittadino di origine marocchina di 44 anni residente a Priverno poiché durante una perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di circa 24 grammi di sostanza stupefacente di tipo “hashish” nonché della somma in denaro contante di 80 euro, ritenuta provento dell’attività illecita;

un uomo di 25 anni residente a Cisterna di Latina, poiché è stato fermato durante un posto di controllo alla guida della propria autovettura con tasso alcolemico superiore al consentito;

un cittadino di origini indiane sorpreso alla guida di un'autovettura senza aver mai conseguito la patente di guida.

Sono stati altresì segnalati alla competente Autorità Amministrativa quali assuntori di sostanze stupefacenti:

un uomo di 37 anni residente a Latina, già noto alle forze di polizia, trovato in possesso di 1 grammo di “hashish”;

un uomo di 45 anni residente a Latina, già noto alle forze di polizia, trovato in possesso di una modica quantità di “hashish.

Nel corso dei predisposti servizi di pattugliamento, sono stati sottoposti a controlli: 31 veicoli, identificate 46 ed elevate due contravvenzioni al codice della strada.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e, nell’ambito delle disposizioni che saranno impartite dall’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta alle analisi di laboratorio, quantitative e qualitative, così come la somma di danaro trovata in possesso del soggetto denunciato per detenzione ai fini di spaccio.