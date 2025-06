Schiamazzi in auto, arriva la polizia e vola un pugno: denunciato

Polizia di Stato in azione a Latina nei giorni scorsi.

Gli agenti hanno denunciato un uomo di origine rumena, lasciandolo comunque in libertà. Tutto è iniziato quando gli agenti lo hanno fermato per un controllo, ma lui ha reagito in modo aggressivo, insultandoli e arrivando persino a colpire con un pugno un poliziotto che, in quel momento, non era in servizio.





Il controllo era scattato dopo la segnalazione di un agente delle volanti, che si trovava fuori servizio e aveva notato due uomini in macchina intenti a bere e a gridare pesantemente contro i passanti. Così ha allertato la pattuglia in servizio per verificare la situazione.

Una volta arrivati sul posto, uno dei due uomini ha iniziato a minacciare gli agenti e, improvvisamente, ha sferrato un pugno al petto di uno di loro. Di fronte a una reazione così violenta, i poliziotti sono stati costretti a immobilizzarlo con le manette di sicurezza.

Portato in ufficio per l’identificazione, l’uomo è stato denunciato per oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.